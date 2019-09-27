السلطات المصرية تواصل استعدادها لليوم الجمعة وأمريكا تحذر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – القاهرة

دعت السفارة الأمريكية لدى القاهرة، مساء الخميس، رعاياها إلى “توخي الحذر وتجنب مناطق التظاهرات وتجمعات الشرطة”.

جاء ذلك وفق تنبيه السفارة لرعاياها عبر موقعها الإلكتروني، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن ذلك التنبيه الذي يتزامن مع ما أثير من دعوات مؤيدة ومعارضة للتظاهر، الجمعة.

وقالت السفارة إنها تدعو مواطنيها ومقيمها بمصر إلى توخي الحذر وتجنب مناطق المظاهرات أو التجمعات أو الاحتجاجات الكبيرة، أو تمركزات الشرطة، دون تفاصيل أخرى.

من جانبها ذكرت صحيفة “الغارديان” أن عدد المعتقلين في مصر منذ احتجاجات الجمعة الماضية وصل إلى 1.900 شخص في وقت يتم فيه التحضير لاحتجاجات أخرى اليوم الجمعة.

وقالت مراسلة “الغارديان” في القاهرة روث مايكلسن إن الأرقام عن المعتقلين أعدتها المنظمة المصرية غير الحكومية مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجاء فيها إن موجة الاعتقالات شملت متفرجين ومارة لا علاقة لهم بالتظاهرات، فيما اعتقلت السلطات المصرية عددا من الشخصيات البارزة في المعارضة مع أن لا علاقة لها بالتظاهرات الأخيرة. وتم اعتقال محامية حقوق الإنسان ماهينور المصري أمام المحكمة وخالد داوود وحسن نافعة وحازم حسني المتحدث باسم قائد الأركان المصري السابق سامي عنان الذي حاول منافسة السيسي في انتخابات العام الماضي ولا يزال في المعتقل.