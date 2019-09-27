شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بإطلاق حملة توعية لفضح فبركة وشائعات الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائبة سامية رفلة، أن جماعة الإخوان لم يعد لها وسيلة للتحريض ضد الدولة المصرية سوى الأكاذيب، قائلة: عهدنا بالإخوان هو الفبركة لأن ليس لهم أرض ثابتة يقفوا عليها على الإطلاق.

وأشارت النائبة سامية رفلة، فى تصريحات لها، إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية عدم الانسياق وراء أكاذيب الإخوان وضرورة أن يكون للإعلام دور حيوى فى هذه المرحلة لإعلان الحقائق والكشف عن الأكاذيب والشائعات المروجة لها وتدشين حملة توعية لفضح أكاذيب الإخوان أمام العالم.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى ضرورة أن تساهم أجهزة الدولة أيضاً في التصدي لهذه الفبركة عن طريق الحوار والتوعية والوقوف أمام هذه المهاترات بحسم ومعاقبة من يرددها ويعمل على هز ثقة الشعب فى القيادة السياسية.

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يذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت قد أطلقت دعوات تحريضية للتظاهر يوم الجمعة المقبلة، وتضامن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع الدعوات التى أطلقت تحت شعار "لا للفوضى".