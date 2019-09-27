سوريا: أول جلسة للجنة الدستورية 30 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ): أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم الخميس أن أول جلسة للجنة الدستورية السورية ستعقد أواخر الشهر المقبل. وأكد المعلم خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن "أول جلسة ستعقد في 30 (تشرين أول) أكتوبر"، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء. ​

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