مسرب مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني يتهم البيت الأبيض بتزييف نص المكالمة

وكالات-اتهم مسرب مكالمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير سيلينسكي، البيت الأبيض بتزييف نص المكالمة، وذلك حسب الشكوى الكتابية للمسرب المجهول الذي يعمل في صفوف المخابرات الأمريكية، والتي نشرتها لجنة مجلس النواب الأمريكي المسؤولة عن مراقبة أنشطة المخابرات، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019في واشنطن.

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