قوات الاحتلال تغلق الضفة الغربية وغزة كليًا

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الجيش الإسرائيلي إعلانه فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة مع بدء الاحتفالات بالأعياد اليهودية رأس السنة العبرية والغفران، بما يشمل إغلاق المعابر مع القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه فرض الإغلاق "بناء على تقييم الوضع الأمني وتعليمات المستوى السياسي".
وسيبدأ الإغلاق في عيد رأس السنةالعبرية في منتصف ليل السبت-الأحد 29 سبتمبر حتى منتصف الليلة بين يومي الثلاثاء والأربعاء 1 أكتوبر.
فيما سيبدأ الإغلاق بمناسبة "يوم الغفران" من منتصف الليلة بين يومي الاثنين والثلاثاء 8 أكتوبر وحتى منتصف الليل بين يومي الأربعاء والخميس 9 أكتوبر.
وبمناسبة "عيد العرش"، سيبدأ الإغلاق من منتصف ليل السبت-الأحد 13 أكتوبر وحتى منتصف الليل بين يومي الاثنين والثلاثاء 21 أكتوبر.
وأشار في البيان إلى أنه سيتم رفع الإغلاق وإعادة فتح المعابر بناء على تقييم الوضع، مشيرا إلى أن الإغلاق لن يطال خلال هذه الأعياد المناطق الصناعية في الضفة الغربية.
ونبه الجيش بأن مرور الحالات الإنسانية والاستثنائية خلال فترة الإغلاق سيتم بناء على موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية.
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