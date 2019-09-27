القاهرة تستدعي القائم بالأعمال التركي بسبب ادعاءات

كشف مصدر دبلوماسي أن وزارة الخارجية المصرية قد استدعت القائم بالأعمال التركي في مصر مصطفى كمال الدين، وذلك على خلفية الإدعاءات التي رددها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد مصر خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مذكرة احتجاج

وأكد المصدر في تصريحات صحفية، أمس، أن الخارجية استدعت القائم بالأعمال التركي لمدة ساعتين وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على إدعاءات وأكاذيب أردوغان ضد مصر.

كانت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك قد وجهت بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، ردًا قويًا على ما جاء ببيان الرئيس التركي أردوغان، الثلاثاء الماضي، في افتتاح الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من إدعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي.

تعاون مشترك

على صعيد آخر، أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو وجود تعاون مشترك مع مصر في مجالات عدة، من بينها الاقتصاد وبرامج تبادل الخبرات والأمن ومكافحة الإرهاب، مشددةً على أن الولايات المتحدة تركز في الوقت الراهن على تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.

لقاء مثمر

وحول لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في نيويورك، وصفت المتحدث الأميركية هذا اللقاء بـ»المثمر والناجح»، مشيرةً إلى أن الرئيسين السيسي وترمب ناقشا عدة موضوعات خلال اللقاء، من بينها القضايا الثنائية والإقليمية.

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فلسطين

وبشأن القضية الفلسطينية، أكدت تشوسانو أهمية حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، معبّرةً في الوقت ذاته عن أملها في إيجاد حل يرضي الطرفين، من خلال مفاوضات جادة لإنهاء هذا الصراع.

سورية

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكدت المسؤولة الأميركية استمرار واشنطن في العمل على هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي مضيفة، أن الولايات المتحدة تدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وتحقيق المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2256.

سد النهضة

في سياق متصل، عقد السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، يوميّ 23 و25 سبتمبر الجاري اجتماعين بوزارة الخارجية مع كل من سفراء الدول العربية والدول الإفريقية، وذلك لإحاطتهم علما بمستجدات المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.