وأُقيم خلال الاحتفالات عددا من الأنشطة التي تعكس الفرحة باليوم الوطني للمملكة، فضلاً عن العروض الراقصة، وكذلك المتاحف التي تستعرض تاريخ المملكة، وبرامج وثائقية تبرز العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وهذه الدول وكذلك تبرز المنجزات التنموية التي حققتها المملكة وما وصلت إليه من تطور ونهضة ورقي وأمن واستقرار.
ومن السفارات التي احتفلت: سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة البحرينية المنامة، سفارة المملكة لدى الاتحاد السويسري، سفارة المملكة في جيبوتي، سفارة المملكة لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبورج، بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، السفارة في العاصمة المصرية القاهرة، سفارة المملكة في سنغافورة.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارات حول العالم تواصل احتفالاتها باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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