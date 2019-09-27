حقوق الإنسان: العمليات العسكرية للتحالف ملتزمة بالقانون الدولي

وجهت المملكة، أمس، الشكر للمفوضة السامية لحقوق الإنسان على تقريرها الإيجابي الخاص باليمن تحت البند العاشر، مؤكدة أهمية دعم الآليات الوطنية للتحقيق من خلال تكثيف المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعمها للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق.

تحالف دعم الشرعية

وقال رئيس قسم الشؤون الإنسانية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف فهد بن محمد بن منيخر في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، إن «تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وملتزم كذلك بإجراء ما يلزم من تحقيق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات».

دعم جهود المبعوث

وأكد دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث، للوصول للحل السياسي للأزمة اليمنية، القائم على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.

انتهاكات القانون

إلى ذلك، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارًا يدين الانتهاكات المستمرة وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن، بما في ذلك تلك التي تنطوي على تجنيد واستخدام الأطفال على نطاق واسع والاعتقالات والاحتجاز التعسفي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية والهجمات على المدنيين، مؤكدًا أهمية المساءلة.

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منع تجويع للمدنيين

ويدعو القرار إلى وضع حد لأي تجويع للمدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، والبدء في الحوار السياسي وفقاً للمرجعيات المعترف بها دولياً.

وإنهاء تجنيد الأطفال والإفراج عن الذين جرى تجنيدهم حقًّا، والتعاون مع الأمم المتحدة لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع البهائيين المحتجزين في اليمن بسبب معتقداتهم الدينية، ووقف الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ووقف المضايقات والاضطهاد القضائي الذي يتعرضون له.

مشروع نزع الألغام

على صعيد آخر، تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2019م، من انتزاع 876 لغمًا منها 23 لغمًا مضادة للأفراد، و259 لغمًا مضادة للدبابات و574 ذخيرة غير متفجرة، و20 عبوة ناسفة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 90,637 لغمًا.