مقتل 3 في قصف شمال العراق

باسل الخطيب (السليمانية، أربيل) أكدت مصادر محلية، أمس، مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، جراء قصف شنته مقاتلات تركية على مناطق في محافظتي دهوك والسليمانية شمال العراق. وأوضح شهود عيان، أن القصف أدى إلى «مقتل 2 من مسلحي حزب العمال الكردستاني، وإصابة شاب عمره عشريني من أهالي المنطقة، توفي بعد نقله إلى المستشفى». وأشاروا إلى أن القصف أدى أيضاً إلى إصابة اثنين آخرين.

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