قرقاش: التزامنا مستمر تجاه الشعب الفلسطيني

أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، التزام الإمارات التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني سياسياً ومالياً. وقال معاليه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «في خضم النشاط المكثف في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة شاركت دولة الإمارات في جلسة مخصصة لدعم الأونروا، مؤكدين التزامنا التاريخي السياسي والمالي تجاه الشعب الفلسطيني، ودعم الأونروا والتي تشمل خدماتها الأساسية أكثر من 5 ملايين فلسطيني». وأضاف: «التزامنا مستمر».
و«رؤية البحرين» محلّ تقدير
سلّط معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الضوء في تغريدة على موقع «تويتر»، على فاعلية «رؤية البحرين» حول قضايا النظام الدولي ضمن الأنشطة العديدة في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكتب معاليه: «شاركت في فعالية رؤية البحرين، حضور متميز، وحوار بناء ترعاه البحرين حول قضايا النظام الدولي، البحرين مؤثرة بعلاقاتها وتجربتها وتاريخها، ونجاح البحرين وازدهارها ونموذجها محل تقدير ترصده في مداخلات الحضور ومتابعاتهم».
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