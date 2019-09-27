الفصائل الفلسطينية تحشد للمصالحة.. وتنتظر «فتح»

علاء المشهراوي (رام الله - غزة)

تواصل 8 فصائل فلسطينية، التنسيق لتشكيل حاضنة شعبية لمبادرتها، من أجل إنهاء الانقسام بين حركتي «فتح» و«حماس»، حسبما أكد القيادي في «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، طلال أبو ظريفة.

وكانت الفصائل الـ8 قد طرحت، يوم الاثنين الماضي، مبادرة لاستئناف جهود تحقيق المصالحة الداخلية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.

وقال أبوظريفة، في تصريح خاص، لـ«الاتحاد»: إن الفصائل تواصل الحشد، من أجل تشكيل حالة شعبية ضاغطة متوائمة مع أخرى عربية وإقليمية، مضيفاً: «نقترب من بدء خطة التحرك الجماهيرية، والتي تتضمن مسيرة مليونية للضغط على حماس وفتح». ولفت أبو ظريفة، إلى استمرار الجهود المصرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، موضحاً أنه تم الحديث، أثناء زيارة الوفد الأمني المصري الأخيرة، عن بلورة مقاربات جادة لإنهاء الانقسام.

وأكد أهمية توافر الإرادة السياسية للمصالحة الوطنية، بعيداً عن حسابات المصالحة الضيقة، ووقف الصراع على السلطة، محذراً من أن «جماعات المصالح»، التي نمّت لدى الطرفين خلال الانقسام قد تقف عائقاً أمام الرؤية.

وسلمت الفصائل الفلسطينية الثمانية بشكل رسمي، مبادرة المصالحة، إلى جهاز المخابرات المصرية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، من أجل وضع آلية مراقبة لتطبيق اتفاقات الموقعة بين طرفي الانقسام.

من جانبه، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، أمس، موافقة الحركة على مبادرة، قدمتها ثمانية فصائل للمصالحة الداخلية، وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال هنية، لدى استقباله ممثلي الفصائل في غزة، إن حماس توافق على مبادرة الفصائل، رغم أن لديها بعض الملاحظات البسيطة على بعض ما ورد فيها. وأضاف: «أتمنى لقيادة الفصائل النجاح في هذه المبادرة، وفي استكمالها مع إخواننا في قيادة حركة فتح»، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ولا تزال الفصائل تنتظر رداً رسمياً من حركة «فتح» بشأن المبادرة.

ويرى عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، أن إنهاء الانقسام الفلسطيني يستلزم توافر الإرادة السياسية لدى الحركتين، وتشكيل حاضنة شعبية ضاغطة على طرفي الانقسام، وتكثيف العمل السياسي والدبلوماسي مع الأشقاء في مصر، من أجل توفير آلية الضغط على الجميع.

ومن بين الفصائل التي طرحت المبادرة، الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، وحركة المبادرة الوطنية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني.

ودعت الفصائل، في مبادرتها إلى عقد «اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، على مستوى الأمناء العامين للفصائل الشهر المقبل في القاهرة، بحضور الرئيس محمود عباس».

وفي هذه الأثناء، علّق نحو 100 أسير فلسطيني إضرابهم عن الطعام، المستمر منذ عدة أيام في سجون إسرائيل، ضد «أجهزة التشويش» على الهواتف الخلوية، حسبما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في منظمة التحرير الفلسطينية، أمس.

وذكرت الهيئة، أن اتفاقاً تم بين قيادات الحركة الأسيرة وإدارة السجون، مساء أمس الأول، تعهدت فيه الأخيرة بالبدء بتنفيذ مجموعة من مطالب الأسرى المضربين ضد أجهزة التشويش.

إلى ذلك، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، قراراً بمصادرة 1500 دونم من أراضي جنوبي مدينة دورا بمحافظة الخليل.

ميدانياً، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية والقدس، طالت 46 فلسطينياً، فيما اقتحم عشرات المستوطنين والمتطرفين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وسط حماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال. وفي هذه الأثناء، أطلقت قوات الاحتلال أمس، الرصاص باتجاه فتى فلسطيني، يبلغ من العمر 13 عاماً، بذريعة طعنه شرطية داخل المسجد الأقصى المبارك، وتم اعتقاله وأغلقت أبواب الأقصى والقدس القديمة بالكامل.