عبدالله بن زايد يقيم حفل استقبال رسمياً في نيويورك

نيويورك (وام)

أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حفل استقبال رسمي على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في مقر متحف مكتبة «مورغان» التاريخي الشهيرة وسط مدينة نيويورك.

حضر حفل الاستقبال عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء خارجية الدول الخليجية والعربية والأجنبية الصديقة بالإضافة إلى كبار المسؤولين في المنظمات الدولية وفي الإدارة الأميركية إلى جانب أعضاء وفد الدولة الرسمي المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال كلمة موجزة نيابة عن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، رحب معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي بالحضور بمناسبة الدورة الـ74 للجمعية العامة، مشيرا إلى أن حفل الاستقبال جاء في يوم استثنائي خاص لدولة الإمارات، حيث يتزامن مع وصول هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية ليبدأ مباشرة مهمته العلمية على متن المحطة الدولية.

وأكد معاليه أن هذا الإنجاز التاريخي بمثابة رمز للتسامح والتعايش والتقدم البشري حيث يتعاون الجميع على حد سواء ويعملون معا لتحقيق الإنجاز في قطاع الفضاء.

وأشار إلى إعلان دولة الإمارات 2019 عاماً للتسامح، ووثيقة الأخوة الإنسانية التي وقع عليها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال الزيارة التاريخية للدولة، مؤكدا أن هذه الوثيقة التاريخية دعت إلى التوافق بين الناس من جميع الأديان والتعاون لخدمة السلام العالمي.

كما نوه إلى مبادرة «بيت العائلة الإبراهيمية» التي تعد إحدى المبادرات الأولى التي دعت إليها وثيقة الأخوة الإنسانية حيث سيضم البيت كنيسة ومسجدا وكنيسا تحت سقف صرح واحد، مؤكدا أن هذا الصرح الرائع المخصص للعبادة الدينية سيكون بمثابة مركز لتعزيز الحوار بين الأديان.

وقال معاليه «لطالما آمن آباؤنا المؤسسون بهذه الرؤية التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، والتي يجتمع فيها أناس رائعون ومتحمسون ومتسامحون بغض النظر عن العقيدة وذلك لتحقيق إنجازات وفرص لا حدود لها وأعطى مثالا على ذلك بتعايش أكثر نحو 200 جنسية على أرض الإمارات العربية المتحدة بهدف خلق مستقبل أفضل للجميع».

وأكد أن دولة الإمارات ستواصل خططها لأهداف وطموحات أكبر تهدف لخدمة البشرية جمعاء. وتضمن حفل الاستقبال عددا من الفعاليات التي تجسد جوهر وروح مبادرة التسامح والأخوة الإنسانية وتاريخ وحضارة دولة الإمارات من بينها فعالية مشاركة الحضور «بتعهد زايد للتسامح» الذي كان قد أطلقه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة الوطنية العليا لـ«عام التسامح» والرامية إلى ترسيخ قيم التسامح والأخوة الإنسانية ونبذ الكراهية والظلم ونشر أجواء التعايش السلمي والوئام والسلام المشترك وهي المبادئ التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في مجتمع الإمارات وأسهمت في تقديم صورة مشرقة لمعنى التسامح والتنوع والتعددية الراسخة في ثقافة الإمارات وقيم أبنائها والمقيمين فيها.