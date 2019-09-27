الصين تعلن استعدادها شراء مزيد من المنتجات الأميركية

أعلن قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الخميس، استعداد بلاده لشراء مزيد من المنتجات الأميركية.
كان الوزير يرد على سؤال، في مقابلة صحفية، إن كانت إدارة ترامب أبدت حسن النية بالغائها الرسوم عن منتجات صينية عديدة.
وقال وانغ، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، "وأيضا، (على) الجانب الصيني، نحن مستعدون لشراء مزيد من المنتجات التي تحتاجها السوق الصينية.. نأمل أن يأخذ كلا الجانبين مزيدا من الخطوات الصادقة، مع تقليل التصريحات والأفعال الباعثة على التشاؤم. إذا فعل الجميع هذا، فإن المحادثات لن تُستأنف فحسب، بل ستمضي قدما وتفرز نتائج".
وتخوض الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين عبر العالم، حربا تجارية أدت إلى تبادل فرض رسوم جمركية على بعضهما.
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