ضربت هزة أرضية جديد بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر، الخميس، مدينة إسطنبول التركية.



وذكر بيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن شدة الهزة الأرضية بلغت 3.9 درجات على بعد 21.16 كم من سواحل منطقة سيلفري في بحر مرمرة، وعلى عمق 7.02 كم تحت الأرض.



وفي وقت سابق الخميس، وقع زلزال بقوة 5.8 درجات قبالة سواحل سيلفري، وشعر به سكان إسطنبول والولايات المجاورة. المصدر: الأناضول

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كانت هذه تفاصيل خبر عقب ساعات من زلزال بقوة 5.8.. هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 تضرب إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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