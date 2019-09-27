بوريطة يُهاجم إيران: لم تكف عن ممارسة أعمالها العدائية..وأمن السعودية من أمننا

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إن أمن المملكة العربية السعودية من أمن المغرب، وأعرب المتحدث المذكور عن التضامن الكامل للمغرب مع السعودية بشأن الاعتداء الأخير الذي تعرضت له منشأتين نفطيتن تابعتين لشركة “أرامكو” في خريص وبقيق في 14 شتنبر الجاري.

واعتبر بوريطة في حديث خاص لقناة “سكاي نيوز عربية” الإماراتية، اليوم الخميس، أنّ إيران اعتدت على المنشأتين، ووصف الإعتداء بأنه غير مقبول. وتابع بوريطة: “لم تكف إيران عن ممارسة أعمالها العدائية في المنطقة، وتبني استراتيجية الهروب إلى الأمام وسياسة التخريب التي تمثل تهديدا ليس لدور الجوار فحسب، وإنما للأمن القومي العربي والاستقرار الدولي”.

وتابع بوريطة: “إن أرادت الأمم المتحدة المحافظة على مكانتها فعليها، تفعيل العمل الجماعي، وإيجاد مكان بين الأطراف المتناقضة حول إيران، وإلا فإنها ستفقد مصداقيتها”.

وتطرق بوريطة خلال حديثه إلى التجربة السودانية التي وصفها بأنها “ناجحة”، قائلا إن الشعب السوداني ضرب مثالا يحتدى به في المحافظة على استقرار بلاده. وأضاف: “أمام السودان طريق صعب يتمثل في تطبيق الإعلان الدستوري، إلا أننا نثق بقدرة الشعب على تحقيق ذلك، وكلنا ندعم استقرار هذا البلد العربي”.

وأشار بوريطة إلى أهمية إعادة النظر في أسلوب عمل الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالملف الإيراني، مؤكدا ضرورة أن لا يتخذ التشديد على العمل الجماعي ذريعة لتأخير تقديم الحلول، قائلا إن “العمل الجماعي ضروري، ولكن يجب أن لا يختزل في منصات الخطابة واجتماعات الأمم المتحدة”.