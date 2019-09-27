الجيش الليبي: نخوض معركة ضد الإرهاب الدولي في طرابلس

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري "إن الجيش الليبي يخوض حالياً معركة ضد الإرهاب الدولي".

وأضاف "المسماري"، في لقاء إعلامي، مساء الخميس، "أن ليبيا تشهد مرحلة انتقال الإرهاب من التنظيمات المسلحة إلى إرهاب الدول، والمعركة العسكرية في مرحلة حاسمة ضد الجماعات المتطرفة".

ورأى المتحدث باسم الجيش الوطني أن هناك وعياً دولياً أكبر بأن الإرهاب في ليبيا يهدد الأمن العالمي، والجيش الليبي أفشل عدة مخططات لتقسيم الدولة الليبية.

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وأضاف "أن هناك ضباطاً أتراك يقودون المعارك على الأرض لصالح المليشيات في ليبيا، وقدمنا أدلة عدة على التدخل التركي والقطري في معركة طرابلس، وعلى المجتمع الدولي أن يقول كلمته بصراحة".

وأعرب المتحدث باسم الجيش الليبي عن ترحيب القيادة العامة بأي مبادرة تهدف لحل الأزمة في ليبيا، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشباب.

وفيما يخص الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا المقرر عقده في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المسماري: "نتطلع أن يؤكد الاجتماع ضرورة الفصل بين المسار السياسي في ليبيا وبين المعركة ضد الجماعات المتطرفة".

وأكد أن المجتمع الدولي عليه أن يضع التوصيف الحقيقي للوضع في ليبيا، وتأييد الجيش الوطني الليبي في المعركة على الإرهاب، منوهاً أن المجتمع الدولي يدرك الدور الذي تلعبه القوات المسلحة في حماية شعبها وشعوب المنطقة.