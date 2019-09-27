إعادة توقيف المعارض الجزائري "طابو" بعد ساعات من إطلاق سراحه

أعلنت عائلة المعارض الجزائري كريم طابو، مساء الخميس، أنّ السلطات أوقفته مجدّداً بعد أقلّ من 24 ساعة من الإفراج المؤقت عنه في قضية "إضعاف معنويات الجيش".

وقالت عائلة طابو، في بيان نشره حزبه "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" على صفحته في موقع فيسبوك: إنّه "بعد أقلّ من 24 ساعة من الإفراج المشروط عن ابننا كريم طابو، قُبض عليه مرة أخرى".

وأوضح البيان أنّ طابو (46 عاماً) اعتقل صباح الخميس قرابة الساعة 08,30 صباحاً (07,30 ت غ) من داخل منزله "أمام زوجته وأطفاله، من قِبَل أشخاص بزيّ مدني قدّموا أنفسهم كشرطة" وقد "تم نقله إلى جهة مجهولة حتى هذا الحين".

وبحسب البيان فقد استوضح أحد محامي طابو عن مصير موكله لدى الجهات القضائية التي ردّت بالقول إنّها "لم تكن على علم باعتقاله ولا (تعرف) مكان احتجازه".

وكان مجلس قضاء محافظة تيبازة الجزائرية (شرق العاصمة) قرر، الأربعاء، الإفراج عن طابو بعد أسبوعين من صدور قرار قضائي بوضعه في الحبس المؤقت.

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وأمرت المحكمة بوضع المعارض "طابو" تحت الرقابة القضائية التي تفرض عليه الحضور إلى مركز الشرطة بالمحافظة مرة كل شهر مع منعه من السفر خارج البلاد حتى وقت محاكمته.

وفي 13 سبتمبر/أيلول الجاري، أمر قاضي التحقيق في محكمة تيبازة بوضع كريم طابو قيد الحبس المؤقت بتهمة تتعلق بـ"إضعاف معنويات الجيش"، على خلفية تصريحاته المعادية للجيش الجزائري.

ويعد المعارض من بين الشخصيات التي أمرت الخارجية القطرية بمنحها تأشيرة عاجلة لمهاجمة الجيش الجزائري عبر قناة الجزيرة، كما أظهرته وثيقة مسربة من سفارة قطر بالجزائر، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها.

ويقود كريم طابو "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" المعارض وغير المرخص منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012، بعد انشقاقه عن حزب "جبهة القوى الاشتراكية" للمعارض التاريخي الراحل حسين آيت أحمد.

وشغل طابو البالغ من العمر 46 عاماً منصب السكرتير الأول لأقدم حزب معارض في الجزائر (جبهة القوى الاشتراكية) من 2007 إلى 2012.

ويعد المعارض الجزائري من أبرز الوجوه السياسية التي شاركت في المظاهرات الشعبية منذ 22 فبراير/شباط الماضي، ومن المطالبين بـ"ضرورة إحداث تغيير جذري في النظام الجزائري منذ استقلال البلاد ورحيل جميع رموزه".