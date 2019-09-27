حاتمي: سياسة إيران هي توفير الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة

اتفق وزير الدفاع ال​إيران​ي العميد ​أمير حاتمي​ باتصال هاتفي مع نظيره السوري ​اللواء​ علي عبد الله أيوب، على "تعزيز التعاون العسكري واتفقا على عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون العسكري بين البلدين".

وأكد حاتمي لنظيره السوري اللواء علي عبد الله أيوب "توسيع وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين من أجل إرساء ​الأمن​ والاستقرار والسلام في المنطقة".

وأكد حاتمي "الاهتمام الذي تكنه إيران حول إعادة إعمار ​سوريا​"، كما واتفقا على عقد اجتماع للجنة المشتركة للتعاون العسكري بين البلدين، التي تشكل أحد أهم البنود في الوثيقة الخاصة بالاتفاقية الثنائية بين إيران وسوريا.

وأعرب عن سعادته لاستقرار الأوضاع في سوريا، وأيضا لتمكن ​الجيش السوري​ من "تحطيم الطائرات المسيرة الاسرائيلية في محافظات حماة و​القنيطرة​ على يد الدفاع الجوي و​القوات​ التابعة للجيش السوري"، معتبرا أن "هذه العمليات تشكل بادرة لتغيير نحو الأفضل في قوة الدفاع السورية".

وأكد العميد حاتمي أن" ​سياسة​ إيران هي توفير الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة بالتعاون مع الدول الإقليمية"، لافتاً الى أنه "في الاجتماع الثلاثي في ​أنقرة​ تم التأكيد على السيادة الوطنية السورية على كافة أراضيها".

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