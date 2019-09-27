إدارة ترامب ستسمح بدخول 18 ألف لاجئ العام المقبل بدلا من 30 ألفا هذا العام

افادت قناة "الحدث" بأن "إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ستسمح بدخول 18 ألف لاجئ العام المقبل إلى ​الولايات المتحدة​ بدلا من 30 ألفا هذا العام".

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