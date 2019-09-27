إدارة ترامب ستسمح بدخول 18 ألف لاجئ العام المقبل بدلا من 30 ألفا هذا العام

افادت قناة "الحدث" بأن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستسمح بدخول 18 ألف لاجئ العام المقبل إلى الولايات المتحدة بدلا من 30 ألفا هذا العام".
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