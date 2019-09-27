سامي الجميل: "كان بعد ناقصو اللبناني بهدلة عمحطات البنزين"

نشر رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لتهافت المواطنين على محطات ​الوقود​. وعلّق عليه قائلًا: "تلكّمنا، حذّرنا وقدّمنا خططًا، وأنتم ما بالكم إلّا ب​المحاصصة​. "كان بعد ناقصو اللبناني بهدلة عمحطات ​البنزين​. عيب، استحوا".

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