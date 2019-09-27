لجنة متابعة اللقاء التشاوري الطرابلسي عرضت لقضايا تنموية تحضيرا للقاء رئيس البلدية

رأت "لجنة متابعة ​اللقاء التشاوري​ ال​طرابلس​ي" أن "الواقع التنموي والاجتماعي في طرابلس سيء جدا في ظل ارتفاع نسب ​البطالة​ و​الفقر​ ومعالجة الأمور تحتاج إلى خطة حكومية انقاذية تعوض على المدينة سنوات القهر والحرمان وسنوات الاقتتال المفتعل، وعلى ​الحكومة​ إعطاء المدينة حقها في ​التعيينات الادارية​، وهي الغائبة الأبرز في هذا الملف حتى الآن".

وفي بيان لها عقب اجتماع عقدته في دارة رئيس "​تيار الكرامة​" النائب ​فيصل كرامي​، اوضحت اللجنة انه "على ​بلدية طرابلس​ وأجهزتها ودوائرها واجبات أيضا تجاه المدينة وأهلها ونحن متفائلون بوصول ​رياض يمق​ الى رئاسة السلطة التنفذية في ​البلدية​، وسنضع بين يديه قريبا مذكرة مطلبية تنموية في قضايا من اختصاص البلدية، معلنين استعدادنا الكامل للتعاون معه ومع المجلس البلدي الكريم لما فيه خير طرابلس وأهلها".

واستنكرت اللجنة "استدعاء أعضاء من حراس المدينة للتحقيق في قضية دفاعهم عن المدينة في مواجهة من اراد استباحتها ب​النفايات​ الآتية من خارجها"، لافتةً الى "أننا ندعو المعنيين إلى التراجع عن الشكوى، كما وندعو إلى مكافأة هؤلاء ​الشباب​ المتطوعين الذين حققوا انجازات يستحقون عليها التكريم والتهنئة لا الشكوى الجزائية والتحقيق".

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