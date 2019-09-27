كشفت معلومات لقناة الـ"OTV"، أنّ "رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ اتّصل بحاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​، وتمّ الاتفاق على آليّة معيّنة سيتمّ إبلاغها لقطاع المحروقات، خلال اجتماعهم غدًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر OTV: الحريري اتصل بسلامة واتفقا على آلية سيتم إبلاغها لقطاع المحروقات خلال اجتماعهم غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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