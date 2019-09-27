اصابة طفلة ووالدتها في اطلاق نار ببلدة عدوس بعلبك

أصيبت الطفلة م.و وهي بحال حرجة ووالدتها ح.و نتيجة إقدام مسلحين على ​إطلاق النار​ باتجاه منزل المواطن ح.و في بلدة عدوس، على خلفية مالية. ونقلت الجريحتان إلى ​مستشفى دار الامل الجامعي​ للمعالجة.

وقد باشرت ​القوى الأمنية​ بالتحقيق في الحادث.

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