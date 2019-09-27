القاضي مرتضى حدد 11ت1 موعدا لصدور الحكم بجريمة قتل الدبلوماسية البريطانية

أصدر رئيس الغرفة الثالثة في ​محكمة الجنايات​ في جبل ​لبنان​ القاضي محمد وسام مرتضى قرارا إعداديا قضى بتأجيل جلسة إصدار الحكم بحق طارق حوشيه المتهم بقتل الموظفة المتخصصة في ​الأمن​ الدولي والحوكمة العالمية في ​السفارة البريطانية​ في لبنان ريبيكا فيليب دايكس الى 11 تشرين الاول لإفهام الحكم.

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