كنعان: الرئيس عون مثل آينشتاين ويجب أن نعمل بالتيار لنكون ضمانة بعضنا البعض

لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان​، إلى أنّ "أوعا خيّك" تحمل نظرة ورؤية للمستقبل، إلّا أنّ "قوم بوس تيريز" لا مدلول لها إلّا بسياق الصراع الحاصل"، منوّهًا إلى أنّ "الوزير السابق ​ملحم الرياشي​ كان له دور في "تمشاية اللعبة" كما يُقال خلال المشاورات للوصول إلى تفاهم ​معراب​، والعديد من السياسيين يحاربون طواحين الهواء".

وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "​التيار الوطني الحر​" بأغلب المراحل كان يعمل على صعيد الملفات، وهناك سياسيون ينامون طيلة السنة ويربحون عندما يحين وقت الحصاد، على عكس آخرين يعملون كل العام، ولكن لا يحالفهم الحظ في النهاية".

وعند وصفه لعدد من الأسماء السياسية، رأى كنعان أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ يشبه ألبريت ​آينشتاين​، وهو رؤيوي واستثنائي، وأنّ رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ "طبّاخ ماهر، رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ طيّب، رئيس "تيار المردة" ​سليمان فرنجية​ صريح، رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ محنّك، رئيس الجمهورية الراحل ​بشير الجميل​ تاريخ، رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​ لا يكل أو يمل ورئيس "حزب ​القوات اللبنانية​" ​سمير جعجع​ عملي".

وأكّد أنّ "التيار الوطني" ليس تقليديًّا، وقام بنهضة في الطبقة السياسيّة"، مركّزًا على أنّ "الرئيس عون عند انتخابات رئاسة الحزب، قال: "مثل ما أنا كنت ضمانتكم، كونوا أنتم ضمانة بعضكم"، وأعتقد أنّنا لم نحقّق بعد هذا المبدأ. يجب أن نبقى نعمل لنكون كلّنا ضمانة بعضنا البعض".

وأشار إلى أنّ "من إنجازات "القوات اللبنانية" هو اتفاق معراب".