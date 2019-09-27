افادت غرفة "التحكم المروري" عن "اعادة فتح طريق ​تمنين التحتا​ ​بعلبك​ بالاتجاهين". وفي وقت سابق افاد مراسل "النشرة" في زحلة عن "قطع طريق عام بعلبك رياق عند مفرق تمنين بالاطارات المشتعلة إحتجاجا على الاوضاع الاقتصادية في لبنان".

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