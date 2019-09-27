شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المنصورة لـ"عمرو أديب": "اللى بيتكلموا عن المظاهرات يقولولى فين!" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق نبيل الجمل عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة، على ما أثير حول وجود مظاهرات فى المنصورة، مؤكدًا أنه لا يوجد أى مظاهرات والناس تتفسح فى الشوارع بشكل طبيعى.
وقال الجمل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع عمرو أديب،"من يزعم وجود مظاهرات يقولى فين عشان أنا فى الشارع ولسه مروحتش.. لا يوجد لدينا شيء ولا هيصة وما يقال مجرد خيال".
كما تلقى برنامج "الحكاية" فيديوهات من المواطنين تتضمن لقطات حصرية لشوارع المنصورة وهى فى حالتها الطبيعية.
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