شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بتدشين حملة تكشف أكاذيب قنوات الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود الصعيدى، أن هناك عدة طرق لمواجهة الأكاذيب التى تروجها جماعة الإخوان على رأسها توعية المواطنين بضرورة عدم ترديد الشائعات التى تروجها جماعة الإخوان عبر قنواتها التى تبث من الخارج.

وقال النائب محمود الصعيدى، إن جماعة الإخوان تعتمد بشكل رئيسى على السوشيال ميديا كوسيلة لنشر فيديوهاتهم المفبركة باعتبار أن السوشيال ميديا وسيلة يصعب السيطرة عليها وكذلك يتم فيها نشر تلك الفيديوهات المفبركة بشكل واسع.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ضرورة تدشين حملة توعية ضخمة تحث المصريين على ضرورة حذف قنوات الإخوان من أجهزة التلفاز الخاصة بهم، والتأكيد على خطورة تلك القنوات ومخططها لتدمير الدولة المصرية عبر سلاح التحريض على العنف والشائعات.

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وأشار النائب محمود الصعيدى، إلى أن هذه الحملة تركز على الفضائح التى تورطت فيها تلك القنوات الإخوانية، وكشف الحقائق والرد على شائعاتهم كوسيلة تشجيعية للموطانين تدفعهم نحو حذف تلك القنوات الإخوانية.

وكانت جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية وفى مقدمتها قنوات الجزيرة ومكملين لجأوا إلى تزييف الواقع والترويج بصور وفيديوهات على أنها تظاهرات فى محافظات الجمهورية فى مسعى فاشل وخاسر لاستهداف مؤسسات الدولة، حيث إن هناك محاولات مستمرة من الإخوان فى تزييف الحقائق ونشر الشائعات والأكاذيب لتنفيذ مخططاتها لهدم البلاد، وأخر تلك المحاولات ما روجت له قنوات الجزيرة والشرق ومكملين التابعة للجماعة الإرهابية حول ما زعمت أنها تظاهرات فى شوارع مصر خلال الأيام الماضية من خلال فبركة فيديوهات وصور لأحداث وهمية لم تحدث.