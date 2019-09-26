كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الغيط يبحث مع غسان سلامة مستجدات الأوضاع في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء في نيويورك السيد غسان سلامة المبعوث الأممي في ليبيا.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن اللقاء تناول اخر المستجدات العسكرية والأمنية والسياسية علي الساحة الليبية، وخاصة فيما يتصل بالجهود المبذولة لايقاف القتال الدائر حول العاصمة طرابلس والذي قارب الان ان يدخل في شهره السابع، والحاجة الي الوصول الي وقف دائم لاطلاق النار بما يمهد لاستئناف المسار السياسي بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.

اضاف المصدر ان ابو الغيط وغسان سلامة تداولا ايضا حول اهمية دور الجامعة العربية وغيرها من المنظمات الاقليمية المختصة في مساندة اي اتفاق يتوصل اليه الليبيون حول ترتيبات وقف اطلاق النار والعودة الى الحوار لإتمام مجمل الاستحقاقات الامنية والسياسية والدستورية المطلوبة للوصول الى تسوية شاملة للأزمة الليبية.

كما تناول اللقاء مختلف الجهود الدولية التي تبذل حاليا لحلحلة الازمة الليبية، وعلى رأسها تلك التي تتم في اطار المسار التنسيقي الذي ترعاه المانيا، وكذا الاجتماع الوزاري الذي يعقد اليوم في نيويورك حول الشأن الليبي، حيث اكد ابو الغيط على التزام الجامعة العربية بالانخراط في هذا العمل الدولي ومساندة ما يقوم به المبعوث الاممي لتأمين الوقف الفوري للقتال بين الليبيين واعادة الاطراف الليبية الي طاولة الحوار السياسي.