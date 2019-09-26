كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقرار النفط بفضل التوتر في الشرق الأوسط والتحقيق ضد ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت أسعار النفط، الخميس، بعد أن أجج بيان من وزارة الدفاع الأمريكية بواعث القلق من صراع في الشرق الأوسط بما قد يعطل الإمدادات، ما دعم الأسعار، في حين أضعفت تفاصيل جديدة عن تحقيق لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعنويات إزاء الطلب.

ووفقاً لـ "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتاً بما يعادل 0.6% ليتحدد سعر التسوية عند 62.74 دولاراً للبرميل، وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.41 دولاراً للبرميل، منخفضاً 8 سنتات بعد أن صعد لفترة وجيزة، بعد بيان وزارة الدفاع الأمريكية.

وقلصت عقود الخام قلصت خسائرها في أواخر الجلسة، بعد أن قالت الوزارة إنها ستنشر أنظمة رادار وصواريخ باتريوت ونحو 200 فرد لتدعيم دفاعات السعودية، بعد هجوم على منشأتي نفط هذا الشهر.

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توضح التفاصيل ما أعلنته وزارة الدفاع يوم الجمعة عن خطط أمريكية لإرسال مزيد من القوات إلى السعودية بعد هجوم 14 سبتمبر، الذي ألقت الولايات المتحدة باللوم فيه على إيران.

وقال جيم ريتربوش من ريتربوش وشركاه: "السوق شهدت موجة صعود في أواخر الجلسة بفعل تقارير عن إرسال الولايات المتحدة معدات عسكرية إلى السعودية، لتضخ عناوين الأخبار جرعة جديدة من علاوة المخاطر في هيكل التسعير".

وتعرض النفط إلى ضربة في وقت سابق من الجلسة بعد أن كشفت لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي نسخة من تقرير يزعم أن ترامب استخدم منصبه لطلب تدخل دولة أجنبية في انتخابات الرئاسة 2020.

وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز غروب في شيكاغو: "عندما تتراجع فرص المساءلة، ترتفع السوق، وعندما تزيد فرص المساءلة، تتراجع، السوق لا يعجبها احتمال المساءلة، سيكون سلبياً على الاقتصاد الأمريكي، وعلى التجارة الأمريكية الصينية".