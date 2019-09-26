هزة أرضية جديدة تضرب إسطنبول..ووزير الصحة التركي: لا خسائر في الأرواح

ضربت هزة أرضية جديدة، اليوم الخميس، بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر بعد هزة أرضية أخرى وقعت صباح نفس اليوم، مدينة إسطنبول التركية.

وذكر بلاغ صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية، نقلته وكالة “الأناضول” أن شدة الهزة الأرضية بلغت 3.9 درجات على بعد 21.16 كم من سواحل منطقة سيلفري في بحر مرمرة، وعلى عمق 7.02 كم تحت الأرض.

وفي وقت سابق الخميس، وقع زلزال بقوة 5.8 درجات قبالة سواحل سيلفري، وشعر به سكان إسطنبول والولايات المجاورة.

ومن جهته قال وزير الصحة التركي، فخرالدين قوجا، إنه لا توجد خسائر بشرية جراء زلزال مدينة إسطنبول، جاء ذلك في تغريدة عبر موقع “تويتر” وأضاف قوجا “لا توجد خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي بلغت شدته 5.8 درجات ووقع قبالة سواحل سيليفري باسطنبول” وأكد أن وزارة الصحة متيقظة ضد كل أنواع الكوارث.