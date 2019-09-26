لحظة انهيار منارة مسجد بعد زلزال قوته 5.8 درجات في اسطنبول -فيديو

سبب الزلزال الذي ضرب مدينة اسطنبول اليوم الخميس، والذي بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر، بانهيار قمة إحدى منارتي مسجد في منطقة “أفجيلار” بالجانب الأوروبي من المدينة التركية.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ الخميس، أن مركز الزلزال هو بحر مرمرة قبالة منطقة سيليفري. وشعر به سكان محافظة اسطنبول والمناطق التركية القريبة منها.

وأعلنت السلطات المحلية، أنه جرى إخلاء مكاتب ومدارس بشكل فوري، وجرى إغلاق بعضها لبقية النهار.

وتقع اسطنبول قرب فالق زلزالي كبير، ويحذر الخبراء منذ سنوات من “زلزال كبير”، قد يضربها ويتسبب بأضرار هائلة في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة.

ولا يزال زلزال وقع في إزميت، على بعد 100 كلم شرق اسطنبول، في 17 غشت1999، حاضرا في ذاكرة الاتراك، اذ أدت الكارثة إلى مقتل 17400 شخص، بينهم ألف قتيل في العاصمة الاقتصادية لتركيا.