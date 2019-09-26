قضية “فتاة الوشم”.. اعتقال متهم جديد وخديجة تؤكد براءته من الاغتصاب

تم تقديم صباح اليوم الخميس، تقديم متهم جديد، على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف ببني ملال، في ما يعرف بقضية فتاة الوسم خديجة.

وذكرت مصادر “اليوم 24″، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي اولاد عياد، اعتقلت قبل يومين متهما جديدا في الثلاثينيات من عمره، كان قد صدر في حقه مذكرة بحث وطنية، بعدما تم ذكر إسمه في محاضر الاستماع لباقي المتهمين.

وأضاف مصدر الموقع، أن قاضي التحقيق أمر بإطلاق سراح المتهم عشية اليوم، بعدما برأته الضحية خديجة من جميع التهم أثناء مواجهتهما، حيث صرحت أنه لم يشارك باقي المتهمين في اغتصابها.

هذا وستشهد محكمة الاستئناف ببني ملال في 15 أكتوبرالمقبل جلسة أخرى من جلسات هذا الملف، الذي يتابع فيه 12 شخصا.

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وقال يوسف الشهبي، محامي خديجة، في تصريح سابق لـ”اليوم24″، إن التقرير الطبي لا يؤكد ولا ينفي تعرض موكلته للاغتصاب، ولا صحة الوشوم، التي ثبت أن بعضها جديد، والآخر قديم، وفيها ما وشم بالقوة، وما تم من دون استعمال أي عنف.

وأفاد المتحدث ذاته أن الخبرة الطبية أكدت أنه كانت هناك معاشرة جنسية، لكن خديجة لا تزال عذراء، لتوفرها على غشاء بكارة مطاطي يحتاج إلى تدخل جراحي من أجل الافتضاض.

وجدير بالذكر أن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة، وجهت إليهم اتهامات بالاتجار بالبشر، والاغتصاب، ومحاولة القتل، وعدم مساعدة شخص في حالة خطر، وأحيلوا على قاضي التحقيق في حالة اعتقال.