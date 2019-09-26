أراد تصفية حسابات مع خصومه.. البحث عن “بزناس” ظهر في فيديو انتقد انتشار بيع المخدرات

كشفت ولاية أمن الدار البيضاء، أنّ أحد الأشخاص أدلى بتصريح لأحد المنابر الإعلامية المحلية حول تنامي ظاهرة ترويج المخدرات بحي “درب الكبير” بنفس المدينة، يٌشكل هو نفسه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، كما أنه من ممتهني بيع المخدرات.

وذكر المصدر ذاته في بلاغ له توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن ولاية أمن الدار البيضاء، تفاعلت بسرعة وجدية كبيرتين، مع مقطع فيديو تم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وفتحت بشأنه بحثا خلص إلى أنه نفسه متورط في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وأن تصريحه يدخل في إطار تصفية حسابات مع خصومه من ممتهني نفس النشاط الإجرامي.

وفي مقابل هذه المعطيات، قادت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، صباح اليوم الخميس، عملية أمنية متزامنة بمختلف مناطق حي “درب الكبير” بمنطقة الفداء، أسفرت عن توقيف ستة أشخاص مبحوث عنهم من أجل ترويج المخدرات والضرب والجرح والسرقة تحت التهديد بأسلحة بيضاء.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث الذي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل تجفيف منابع جلب وترويج المخدرات بمختلف مناطق مدينة الدار البيضاء، وتوقيف كافة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي، بمن فيهم المعني بالأمر الذي ظهر في المقطع المشار إليه سابقا.