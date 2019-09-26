لقجع يدخل على خط حادث وفاة مشجع الجيش ويؤكد: ” سنتخذ قرارات حازمة” – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

عبر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة لقدم، عن أسفه على الحادث الذي راح ضحيته الشاب عبد الكريم، مشجع فريق الجيش الملكي، ضحية أعمال العنف التي حدثت قبل مباراة “الكلاسيكو” بين الجيش الملكي والوداد البيضاوي، مؤكدا بأن الجامعة وكل المسؤولين الحكوميين، يعملون على تنزيل تدابير عملية للحد من الآفة، واتخاذ قرارات حازمة.

وقال لقجع، خلال كلمته الإفتتاحية، لأشغال أول اجتماع للمكتب المديري الجديد، والذي أقيم عشية اليوم الخميس بمقر الجامعة بالرباط، إن ” الجامعة شاركت في الاجتماع الذي أقيم أمس الإثنين، والذي عرف مشاركة لجنة وزارية متألفة من كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وزير الداخلية، وزير العدل، ووزير الشباب والرياضة”.

وشدد رئيس الجامعة على أن هذه الأخيرة، ستعدق اجتماعات أخرى، مع مختلف مكونات الكرة المغربية، والقطاعات المعنية، من أجل سن إجراءات عملية للحد من هذه الظاهرة، التي تحصد سنوات عدد غير يسر من الأرواح.

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إليكم تصريح لقجع بهذا الخصوص: