شكرا لقرائتكم خبر عن اختام برنامج “دبلوم الإعلام المهني“ بكلية التعليم المفتوح بالمكلا والان مع التفاصيل

اختتمت كلية التعليم المفتوح بالمكلا عاصمة إقليم حضرموت، صباح الخميس 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، برنامج دبلوم الإعلام المهني.

وجاء ذلك برعاية مؤسسة العون للتنمية، وأشراف اللجنة الوطنية للمرأة، وتنفيذ كلية التعليم المفتوح بجامعة حضرموت.

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وقام كل من مدير مؤسسة العون للتنمية الدكتور عبداللاه بن عثمان، ورئيس اللجنة الوطنية للمرأة فائزة بامطرف، بمعية عميد كلية التعليم المفتوح الدكتور محمد سالم جمعان، بزيارة مديانية للطلاب الملتحقين بالبرنامج، للتعرف على انطباعات المشاركين - في البرنامج - حول مدى الاستفادة البرنامج بشقيه العملي والنظري.

وأبدى المشاركون إنطباعاتهم وآرائهم المختلفة حول دور البرنامج في تنمية مهاراتهم العملية في مجال الإعلام المهني، الذي تناول عددا من المناهج الإعلامية المعاصرة التي تواكب تطورات الإعلام بمختلف مجالاته.

وأشاد القائمون والرعاة على البرنامج بتفاعل المشاركين .. متمنين للجميع التوفيق والنجاح والعطاء في حياتهم العملية والعملية.