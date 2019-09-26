شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحظر دخول كبار المسئولين الإيرانيين إلى الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مرسوماً يحظر دخول كبار المسؤولين في النظام الإيراني وأفراد عوائلهم إلى الولايات المتحدة.

وذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: أنه بموجب هذا المرسوم سوف لن يُسمح لقادة إيران وعائلاتهم بالدخول إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: لن يتمكن أفراد النخبة من مسؤولي النظام الإيراني من جني فوائد المجتمع الأميركي الحر، بينما يعاني الشعب الإيراني من فساد النظام وسوء إدارته.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أيلول 26، 2019، قال المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الإيراني، بريان هوك، إن واشنطن عازمة على تعزيز العقوبات المفروضة على إيران.

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وأكد هوك أن إيران تستنسخ ميليشيا حزب الله في اليمن عبر مليشيا الحوثي.

ودعا المبعوث الأمريكي كافة الدول إلى الانضمام للمهمة البحرية في مياه الخليج.

واليوم أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها سننشر في السعودية بطارية باتريوت و 4 منظومات رادار و200 جندي أمريكي.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب هجوم الأخيرة على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في بقيق وخريص السبت قبل الماضي.