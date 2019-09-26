شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب جديدة داخل قصر باكنجهام.. خطوبة حفيدة ملكة بريطانيا (صور) والان مع التفاصيل

أعلن قصر باكنجهام، اليوم الخميس، خطوبة الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، لرجل الأعمال إدواردو مابيلي موتسي.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن قصة الحب بدأت بين الأميرة (31 عاما) التي تحتل المرتبة التاسعة في تولي العرش البريطاني ورجل الأعمال الإيطالي (34 عاما) الذي لديه ابن، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وهنأت الأميرة يوجيني شقيقتها بياتريس على موقع إنستغرام لمشاركة الصور، ونشرت صورة للحبيبين وكتبت أسفلها «أنا سعيدة للغاية لشقيقتي العزيزة وإدواردو».

Advertisements

وجاء في بيان القصر أن الزفاف سوف يقام عام 2020 على أن يتم الإعلان عن التفاصيل تباعا.

وقال والدا الأميرة دوق ودوقة يورك الأمير أندرو وسارة فيرغسون: «نحن سعيدان بخطوبة بياتريس وإدواردو. نتمنى أن يؤسسا أسرة رائعة في المستقبل».

وكانت الأميرة يوجيني قد تزوجت العام الماضي من رجل الأعمال البريطاني جاك بروكس بانك.