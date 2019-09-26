مقتل 7 جنود في هجوم إرهابي وسط مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش المالي، الخميس، مقتل 7 من جنوده في انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم وسط البلاد.

وقال في بيان، إنّ مجموعة من الجنود كانت ترافق شحنة أسمدة بين بلدتي دوينتزا وسيفاريه تعرضت لانفجار عبوة ناسفة قبل أن تتم مهاجمتها بالسلاح الناري.

وأرجع بيان الجيش المالي الهجوم "المعقّد" إلى عناصر مسلحة تابعة لإحدى الجماعات الإرهابية.

ووقع شمال مالي في بداية 2012 تحت سطوة جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وفي بداية 2013، تشتت هذه الجماعات إثر عملية فرنسية، وانتقل نشاطها من شمال مالي إلى وسطها وجنوبها، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، مستفيدين من صراعات محلية.