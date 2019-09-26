مؤامرات الجزيرة وإرهاب الإخوان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 26 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: "محمد علي خان وطنه".. انتفاضة إلكترونية مصرية ضد "الهارب"، ووثائق تفضح حسن نافعة "بوق الجزيرة".. هاجم قناة السويس واستثمر بها، ومسؤول أمريكي سابق يحث على إعادة العقوبات الدولية ضد إيران، ومجلة ألمانية: أردوغان حرم آلاف العائلات من مقومات الحياة، و"السيادي السوداني" يحل "الهيئة الخيرية" أضخم أذرع الإخوان بالجيش، واحتجاز القروي وتواطؤ الإخوان.. صراع مفتوح بين القضاء التونسي والمحاماة، والسعودية: عمليات التحالف العربي باليمن ملتزمة بالقانون الدولي.

كما تتابعون أيضاً: البرلمان النمساوي يوصي بحظر جمعية تركية وحركة إخوانية، و"التقية" كتاب فرنسي جديد يكشف ألاعيب الإخوان للتغلغل في أوروبا، وجونسون يخسر تصويتا جديدا بشأن تعطيل البرلمان البريطاني، ومسؤولة أمريكية تتعهد بالعمل لإزالة السودان من قائمة الإرهاب، و5 سيناريوهات أمام نتنياهو بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، ووزير خارجية المغرب: إيران تهدد الأمن الإقليمي والدولي، ومكالمة ترامب.. البيت الأبيض يندد بـ"هستيريا" الديمقراطيين، وأبوالغيط يحذر من استخدام إيران مليشيا الحوثي كورقة ضغط.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: وزير الطاقة السعودي يؤكد استعادة القدرة الإنتاجية وثقة العالم بالمملكة، وأسعار الذهب تهبط 2% مع إقبال المستثمرين على الدولار، والطاقة الدولية: استثمارات الغاز المسال تبلغ 50 مليار دولار في 2019، وباكستان تخطط لزيادة طاقتها من تكرير النفط إلى 1.11 مليون برميل يوميا، وأسعار الذهب "تلمع" وسط ضبابية الحرب التجارية.

وإلى الملاعب تجدون: العودة للبداية.. هيجواين يفتح الباب أمام الانتقال إلى ريفر بليت، وفي التكنولوجيا: طرق توصيل جهاز تحكم بلاي ستيشن 4 بالكمبيوتر.

وفي الفن تقرأون: بعد غياب 3 سنوات.. ملكة جمال بوليوود تعود للسينما بتجربة جديدة، بينما في المنوعات: جائزة مكافأة الشجاعة لصحفي إيطالي هددته المافيا.

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