شاهد.. التعليم السعودية تعلن موعد صرف رواتب المعلمين الجدد

وزارة التعليم السعودية

كتب متابعات_الخليج 365

وقالت ابتسام الشهري، المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “وزارة التعليم تُعلن صرف رواتب المعلمين الجدد اعتبارًا من تاريخ المباشرة الفعلية”.

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