الزعتر: يجب أن تتحرك الجامعة العربية لفضح سياسات تركيا الداعمة للإرهاب

الخميس 26 سبتمبر 2019

خالد الزعتر

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال المحلل السياسي خالد الزعتر إن دخلات أردوغان في شؤون مصر هي نابعة من مدى الحقد والكراهية لديه تجاه النظام المصري وثورة الـ30 من يونيو.

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وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: كان أردوغان يريد صناعة زعامة له " العثمانية الجديدة " بالتمكن من الدول التي يحكمها الإخوان لكن ثورة 30 يونيو التي أسقطت الإخوان أسقطت معها طموحات أردوغان.

وتابع: في ظل توفر الأدلة حول دعم تركيا للإرهاب في مصر و ليبيا ودعمها لتنظيم داعش الإرهابي، يجب أن تتحرك الجامعة العربية لفضح السياسات التركية والضغط على المنظمات الدولية باتجاه فرض عقوبات على أنقره لدعمها للإرهاب.

ولفت إلى أن أردوغان بالحديث المتكرر عن مرسي لم يدرك بعد أن الإخوان كتنظيم وفكرة انتهت، ولم يعد هناك وجود لجماعة الإخوان، وهي عبارة عن قلة هاربة لتركيا و قطر، ولكن لايزال لدى أردوغان أوهام بأن الإخوان من الممكن أن يعودوا لحكم مصر مرة اخرى ويحاول بذلك أن يقنع نفسه والإخوان الهاربين إليه.