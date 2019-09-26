أبو الغيط: استخدام إيران لمليشيا الحوثي في اليمن أمر خطير

الخميس 26 سبتمبر 2019

أحمد أبو الغيط

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن استعمال إيران لميليشيات الحوثي أمر خطير، مشدداً على أن التدخلات الإيرانية في اليمن أطالت أمد الصراع وجعلته أكثر استعصاء على الحل.



ووفق وكالة "سبأ" فقد جاء ذلك خلال لقاء جمعه، اليوم الخميس، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين غريفيث، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتناول آخر مستجدات الأزمة اليمنية مع التركيز على الجهود الجارية من أجل إحياء العملية السياسية وخفض التصعيد واستعادة السلام والشرعية لليمن.

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وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط شرح للمبعوث الأممي خلال اللقاء موقف الجامعة المتمثل في قرار مجلس الجامعة الذي اعتمد في ١٠ سبتمبر وهو الموقف الثابت الذي يدعم ايضا وحدة التراب اليمني وتكامله الإقليمي، وأهمية استعادة المؤسسات الشرعية بالدولة والحيلولة دون تحول اليمن لمنصة تهديد لجيرانه.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط استمع من المبعوث الأممي لآخر مستجدات جهوده في الوساطة، ونقل المصدر عن الأمين العام قوله ان من الضروري اختبار كل فرصة للسلام، وأن ما يهم في هذا للصدد هو افعال الحوثيين لا أقوالهم.

وتابع المصدر أن أبو الغيط أكدّ خلال اللقاء خطورة ما تقوم به إيران باستخدام الميلشيات الحوثية كورقة لإدارة صراعها مع الولايات المتحدة، موضحاً أن التدخلات الإيرانية في اليمن أطالت أمد الصراع وجعلته أكثر استعصاء على الحل، مُحملاً إيران والحوثيين المسئولية الاساسية عن تفاقم معاناة الشعب اليمني وتعميق الأزمة الإنسانية هناك‏.

بدوره أبدى المبعوث الأممي إلى اليمن سعادته بلقاء أبو الغيط، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع "توتير" إنه أطلعه على الجهود المستمرة للحد من العنف، وإحياء العملية السياسية ودعم فرص السلام في اليمن.