قرقاش يؤكد التزام الإمارات التاريخي والسياسي والمالي تجاه الشعب الفلسطيني

الخميس 26 سبتمبر 2019

انور قرقاش

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة إنه و في خضم النشاط المكثف في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة شاركت دولة الامارات في جلسة مخصصة لدعم الأونروا.

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وأكد قرقاش التزام الإمارات التاريخي السياسي والمالي تجاه الشعب الفلسطيني ودعم الأونروا والتي تشمل خدماتها الأساسية اكثر من ٥ ملايين فلسطيني، التزامنا مستمر.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس، أيلول 26، 2019: شاركت في فعالية رؤية البحرين ضمن الأنشطة العديدة في أسبوع الجمعية العامة، حضور متميز وحوار بناء ترعاه البحرين حول قضايا النظام الدولي.

وأكد أن البحرين مؤثرة بعلاقاتها وتجربتها وتاريخها، ونجاح البحرين وازدهارها ونموذجها محل تقدير ترصده في مداخلات الحضور ومتابعاتهم.