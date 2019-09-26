الرياض تؤكد أن الرد العسكري على طهران وارد

الخميس 26 سبتمبر 2019

ايران

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن جميع الخيارات، بما فيها العسكري، متاحة أمام بلاده للرد على هجمات استهدفت منشأتي نفط في المملكة، والتي تواجه إيران اتهامات بالمسؤولية عنها.



وتابع عادل الجبير في حديث لبي بي سي أن السعودية تريد تجنب الحرب والتصعيد، إلا أن إيران ستحاسب على الهجمات التي شُنت باستخدام صواريخ وطائرات مُسيّرة.

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ودعمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا موقف الولايات المتحدة بأن إيران هي المسؤولة عن هذه الهجمات على المنشأتين التابعتين لشركة النفط العملاقة (أرامكو) المملوكة للدولة.

وقال الجبير "الجميع يريدون تجنب الحرب. والجميع يريدون تجنب التصعيد. سننظر في جميع الخيارات المتاحة لنا، وسنتخذ قرارا في الوقت المناسب".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران بعدما انسحبت من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع قوى غربية في عام 2015. وفي مايو/ أيار الماضي، قالت واشنطن إنها ستحاول منع إيران من بيع نفطها كي توافق الأخيرة على التفاوض بشأن اتفاقية جديدة.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس للصحفيين في مقر الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة ترغب في "حل سلمي" مع إيران.

وأضاف "في نهاية المطاف، هذا القرار بيد الإيرانيين، وما إذا كانوا سيختارون العنف والكراهية".