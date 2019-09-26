هوك: إيران تستنسخ ميليشيا حزب الله في اليمن عبر مليشيا الحوثي

الخميس 26 سبتمبر 2019

بريان هوك

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الإيراني، بريان هوك، إن واشنطن عازمة على تعزيز العقوبات المفروضة على #إيران.



وأكد هوك أن إيران تستنسخ ميليشيا حزب الله في اليمن عبر مليشيا الحوثي.

ودعا المبعوث الأمريكي كافة الدول إلى الانضمام للمهمة البحرية في مياه الخليج.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها سننشر في السعودية بطارية باتريوت و 4 منظومات رادار و200 جندي أمريكي.

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ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب هجوم الأخيرة على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في بقيق وخريص السبت قبل الماضي.

اليوم ايضا أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب برنامج إيران النووي، الخميس، أن طهران وسعت نطاق تخصيب اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق الدولي.

وأظهر تقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أن إيران انتهكت مجددا الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة، كما تعتزم تركيب المزيد من هذه الأجهزة.

وذكرت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء "في 25 سبتمبر 2019، تحققت الوكالة من أن كل أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها في الخطين الثاني والثالث تقوم بتخزين أو تستعد لتخزين اليورانيوم المخصب"، وفق ما ذكرت رويترز.

ويوم أمس أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن لا تفاوض مع الأمريكيين حول البرنامج النووي قبل رفع العقوبات الاقتصادية التي أقر بأثرها البالغ على اقتصاد بلده.

وأكد روحاني على أن الأوربيين فشلوا في التأثير على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالبرنامج النووي.

وأعلنت أمريكا من طرف واحد تخليها عن الاتفاق النووي الذي وقع في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.