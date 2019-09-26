شكرا لقرائتكم خبر عن منزلاوي: المملكة تؤمن بأهمية عمل الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نيويورك) أكدت المملكة العربية

أكدت المملكة العربية السعودية إيمانها بأهمية عمل الأمم المتحدة القائم على أساس التعددية، باعتبارها من الأعضاء الأصليين المؤسسين للأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الاجتماع الوزاري من أجل العمل المتعدد والتي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد منزلاوي تأييد المملكة لأهمية وجود قواعد ولوائح لضمان التفاعل مع الدول الأخرى، والالتزام بأن يتم التعامل مع التحديات المشتركة بما يتوافق مع القانون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تفعيل وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد، باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة.

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