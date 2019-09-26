شكرا لقرائتكم شنكر لـ"العربية": فريق ثلاثي يحقق بهجوم أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شنكر، وجود فريق أميركي أوروبي سعودي أممي يحقق بهجوم أرامكو.

وأضاف شنكر في تصريح خاص له لـ"العربية" الخميس، أن بلاده تبحث مع الأوروبيين المشاركة في تحالف بحري في الخليج.

كذلك أشار أنه لا رابط بين الحرب في اليمن ومهاجمة منشأتي أرامكو.

"الحوثي" وكيلة إيران

من جهة أخرى، نوّه شنكر إلى أن الرئيس الأميركي لا يمانع الحوار مع إيران لكن ليس بشروط إيرانية.

وأكد أن التفاوض مع إيران سيكون على اتفاق جديد، و عن تدخلات إيران في المنطقة.

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كذلك أعلن أن بلاده تعلم أن ميليشيا الحوثي هي وكلاء إيران، وأن طهران من تقدم لها الأسلحة.

هجوم أرامكو من الشمال

وأوضح شنكر أن الأوروبيين أيدوا موقف أميركا بأن الاعتداء على أرامكو جاء من إيران، وأن الهجوم كان من الشمال، منوها إلى أن الفريق المشترك الذي تحدث عنه سيقدم تقريرا شفافا عن تورط إيران بالهجوم.

وعن العراق، أشار شنكر أن أميركا تعاونت مع الحكومة العراقية تعاونا ممتازا.

وقال إن ايران خلقت مليشيات خارجة عن سيطرة الحكومة العراقية، مثل حزب الله العراقي، و كتائب أهل الحق.

ون لبنان، أكد شنكر أن أميركا لا تستهدف أي طائفة هناك، إلا أن أي طرف يقدم دعما لحزب الله سيخضع للعقوبات الأميركية.