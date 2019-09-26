السفير الأميركي السابق في الرياض: النظام السعودي يصدر الارهاب للعالم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أكد السفير الأميركي السابق في الرياض روبرت جوردان أن خطر النظام السعودي بات أكبر من الخطر الذي يشكله الإرهابيون الذين يصدرهم للعالم.

وقال جوردان في مقال نشرته مجلة بوليتيكو الأميركية على موقعها الإلكتروني: إن «الهجوم الذي استهدف منشآت النفط السعودية والذي ادعت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا أن إيران هي من نفذته كشف عن المدى الذي وصل إليه الوضع في الشرق الأوسط باتجاه الحرب وعن الدور الذي يلعبه النظام السعودي في تدهور الوضع بما في ذلك حربه الكارثية ضد المدنيين في اليمن».

وأضاف: إن «مسارعة واشنطن لإمداد النظام السعودي بالدعم العسكري ستعطي إشارة خاطئة لهذا النظام الذي أضرت سلوكياته خلال الأعوام الماضية بالموقف الدولي لأميركا وسمعتها» مشيراً إلى أنه على الكونغرس أن يعلق صفقات السلاح مع النظام السعودي وأشكال الدعم الأخرى وليس فقط المساعدة، لوقف الحرب المرعبة في اليمن.

ولفت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقف وراء خطأين صارخين قام بهما النظام السعودي خلال السنوات الماضية هما الحملة الكارثية التي قادتها السعودية على اليمن وجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، واللذين ثبتا في أذهان الرأي العام العالمي.

وختم جوردان بالقول إن «فشل الكونغرس بالتحرك فإن السلاح الأميركي سيقتل مزيداً من الأبرياء في اليمن وتتراجع فرص السلام».