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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن
فضلت محطة “ام اس إن بي سي” امس الاربعاء، قطع بثها المباشر للمؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبسبب كذبه في المؤتمر.
وقالت القناة إن الرئيس كان يكرر الأكاذيب حول منافسه السياسي جو بايدن في محاولة للتشويش على تحقيق المساءلة ضده.
وقالت المذيعة نيكول والاس في اللحظة التي قطعت فيها الشبكة خطاب ترامب: “نحن نكره فعل ذلك حقاً، ولكن الرئيس لا يقول الحقيقة”.
وأضافت والاس أن هذه الادعاءات ضد جو بايدن ونجله هنتر ليست صادقة، إذ حسمت التحقيقات الأوكرانية بهذا الشأن القضية، ولم تبرز هناك أي ادانات.
وجاء المؤتمر الصحافي لترامب عقب إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) يوم الثلاثاء أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقاً رسمياً في قضية ترامب.
وقالت والاس: “الأمر المذهل هو أن ترامب يحاول تحريف مسار قضية المساءلة والعزل إلى اتجاه مغاير”.
ويأتي التحقيق في تصرفات ترامب في الوقت الذي يبحث فيه الكونغرس في شكوى “مسرب معلومات” بشأن مكالمة لترامب مع زعيم دولة أجنبية.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة أمريكية توقف بث مؤتمر لترامب وتقول: نعتذر لكم ولكن الرئيس يكذب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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